IVPC Rugby Benevento, trasferta nella tana della Primavera Gli uomini di Salierno cercano conferme sul difficile campo romano

La prima trasferta stagionale è uno di quegli esami fondamentali e da non sbagliare per tutte le squadre. L’IVPC Rugby Benevento ne dovrà sostenere uno complicato sul campo della Primavera Roma. Appuntamento domenica pomeriggio alle 14:30, orario complicato se le temperature saranno alte come in questi giorni. La truppa sannita si dovrà fare trovare preparata per una battaglia senza esclusione di colpi. La Primavera, storica rivale sia in B che in A, è da sempre un gruppo che non molla e tra le mura amiche mette in campo quel qualcosa in più che può fare la differenza.

Per i biancocelesti Roma non è un campo tabù, soprattutto qualche stagione fa sono arrivate anche delle vittorie, ma adesso la musica è diversa. La Primavera parte col favore del pronostico. E’ reduce dalla vittoria di Ragusa e vuole a tutti i costi centrare il bis per continuare a guidare la classifica. In casa sannita tutti convocati. Tornerà disponibile anche Marco Petrone, ex capitano e atleta esperto che serve a dare sicurezza. La squadra potrà contare su di lui e il tecnico dovrà essere bravo, come accaduto nella prima uscita, a gestire le risorse nell’arco degli 80 minuti di gioco.

Capitan Passariello e compagni dovranno sfoderare una prestazione di livello assoluto. Salierno chiederà ai suoi una partita generosa e disciplinata, unica possibilità per non farsi travolgere su un campo difficile. Guai a concedere troppi falli. La Primavera non ha bisogno di regali. E' questo che il Benevento deve evitare per restare in partita fino alla fine, quando tutto può accadere.