IVPC Rugby Benevento, al Pacevecchia arriva il CUS Catania Fischio d'inizio alle 14:30, Salierno dovrà fare a meno degli infortunati Fragnito e Caporaso

La storia racconta di partite sempre belle e avvincenti tra IVPC Rugby Benevento e le siciliane. Dal passato giungono segnali confortanti nelle sfide disputate al Pacevecchia contro il Cus Catania. Ma adesso tutto è cambiato. L’IVPC Rugby Benevento ha allestito una squadra giovanissima. Forse la più giovane del torneo.

A Roma, solo una settimana fa, il XV mandato in campo da Franco Salierno ha fatto registrare 22 anni di età media. Troppo pochi per un torneo come quello di serie B. Ma il progetto è legato ai giovani e la strada da seguire non può essere lasciata dopo una sconfitta, seppur pesante, come quella subita contro la Primavera. Al Pacevecchia, fischio d’inizio alle 14:30, sarà battaglia. Nonostante le assenze e le difficoltà, i sanniti devono costruire tra le mura amiche il proprio percorso in campionato.

La vittoria contro il Rugby Club Olimpic Roma fa ben sperare. Al Pacevecchia anche per i meno esperti è più facile giocare. Mancheranno due pedine fondamentali come Caporaso e Fragnito, entrambi infortunati. Uomini chiave per lo scacchiere tattico di Salierno che dovrà inventarsi soluzioni alternative.

Nel ruolo di apertura può giocare Franco Cioffi, oppure c’è la soluzione Corvino. Lo scopriremo solo quando ci sarà la lista ufficiale. Fondamentali saranno gli “anziani” del gruppo. Capitan Passariello, il sempre monumentale Matteo Bosco, Marco Petrone e Mario Casillo. Dovranno essere loro a dare carica e fiducia ai più giovani. Catania non va sottovalutata. Verrà a Benevento a giocarsi la partita senza paura. Per questo partire bene sarà fondamentale. La disciplina dovrà fare il resto.