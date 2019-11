IV Circolo, due derby vinti con Benevento e Dragoni Sanniti Successo per under 14 e prima squadra in un week end da favola

Nel primo week-end di novembre appena trascorso, la Società Rugby Quarto Circolo, fermo il campionato Under 18, è scesa in campo con la formazione Seniores, la formazione Under 16 e la formazione Under 14. La formazione Under 14, sabato pomeriggio sul campo del Liceo “Rummo”, ha affrontato l’omologa formazione del Rugby Benevento aggiudicandosi l’incontro. La formazione Under 16, nella mattina di domenica, nella partita conclusiva della prima fase dei barrage, ha affrontato i pari età del Rugby Benevento sul campo di Pacevecchia e, dopo una gara sofferta e combattuta, ha vinto con il punteggio di 12 a 5.

Nel pomeriggio di domenica, sul campo di San Martino Sannita,la categoria Seniores Rugby Quarto Circolo Benevento/Ariano Rugby, allenata da Lorenzo De Vanna e Aldo Guerra, ha affrontato la compagine dei Dragoni Sanniti di S. Giorgio del Sannio per la terza gara del girone di andata di serie C girone A. Sotto una pioggia battente, è andata in scena una partita combattutissima dal 1° all’ultimo minuto. Il risultato finale, di 13 a 6 per il Quarto Circolo, racconta di un match che ha visto realizzate due mete non trasformate dai gialloblu con Timossi Simone e Rosa Antonio e un

calcio calcio di punizione realizzato da Rosa Antonio, mentre i Dragoni hanno messo a segno due calci di punizione non riuscendo mai a violare invece l’area di meta gialloblu.

Di seguito la formazione scesa in campo : Timossi S., Timossi R., De Blasio Mirko, Bongo L., Bicastro G., Rosa A., Capozzi A., Iannone A., Orlando A., Vetrone N., Di Grazia M., Calandini G., Di Meo A., Melito M. A disposizione : Schiavo V., De Nisco A., Laterza A., Nisco G., Belmonte V., Ciampi S., Iscaro F.