Italrugby femminile, due campane tra le convocate Si tratta delle ex giocatrici del Rugby Benevento Cammarano e Franco

Ci sono due vecchie conoscenze del rugby sannita nelle convocazione del tecnico della nazionale femminile Andrea Di Giandomenico per la sfida con il Giappone. Si tratta di Giada Franco, una delle stelle della squadra azzurra, e di Lucia Cammarano che da diversi anni fa parte della selezione italiana.

Giada Franco, che attualmente gioca alle Harlequins Ladies in Inghilterra, è di Salerno ma ha giocato per diverse stagione nel Rugby Benevento dove è cresciuta tanto alla corte di Maria Grazia Cioffi, stella assoluta della palla ovale campana che ha giocato per molti anni in Nazionale.

Diversa la storia di Lucia Cammarano che dopo gli inizi, sempre con la maglia biancoceleste, ha militato per diversi anni a Monza dove ha raggiunto il vertice nel campionato italiano. Adesso la tallonatrice sannita gioca a L'Aquila tra le fila delle Belve Neroverdi ed è tornata nel giro azzurro.

La Nazionale azzurra scenderà in campo a L'Aquila sabato 16 novembre contro il Giappone, sfida che verrà trasmessa in diretta su Rai Sport, e proprio l'interesse sempre maggiore delle tv verso la palla ovale è un ottimo segnale in ottica futura per la crescita di questa disciplina. Le azzurre saranno in ritiro dal pomeriggio di mercoledì 13 e si alleneranno sul campo del Paganica per preparare al meglio questo importante confronto.

Di seguito le ventitré Azzurre selezionate da Andrea Di Giandomenico e dal suo assistant, Tito Cicciò.

Piloni

Lucia GAI (Valsugana R. Padova, 64 caps

Michela MERLO (Rugby Mantova, 4 caps)

Sara TOUNESI (HBS Colorno, 10 caps)

Silvia TURANI (HBS Colorno, 10 caps)

Tallonatori

Giulia CERATO (Valsugana R. Padova, esordiente)

Lucia CAMMARANO (Rugby Monza 1949, 21 caps

Seconde linee

Giordana DUCA (Valsugana R. Padova, 12 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 16 caps)

Valentina RUZZA (Stade Francais, Francia, 29 caps)

Flanker/N.8

Ilaria ARRIGHETTI (Rennes, Francia, 42 caps)

Giada FRANCO (Harlequins Ladies, Inghilterra, 11 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 21 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana R. Padova, 37 caps)

Francesca SGORBINI (HBS Colorno, 1 cap)

Mediani di mischia

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba Rugby, 89 caps)

Mediani di apertura

Micol CAVINA (Arredissima Villorba Rugby, 3 caps)

Laura PAGANINI (CUS Milano, esordiente)

Centri

Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 37 caps)

Michela SILLARI (Valsugana R. Padova, 51 caps)

Ali/Estremi

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba Rugby, 73 caps, Capitano)

Maria MAGATTI (CUS Milano, 28 caps)

Camilla SARASSO (CUS Torino, 4 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana R. Padova, 50 caps)