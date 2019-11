Italrugby, nuovo staff dopo l'addio di O'Shea Sarà Fanco Smith a guidare gli azzurri nel Sei Nazioni 2020

La Federazione Italiana Rugby, successivamente alla richiesta di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale presentata dal Commissario Tecnico Conor O’Shea, sentito il parere della Direzione Tecnica, ha ufficializzato la composizione dello staff della Squadra Nazionale per il Guinness Sei Nazioni 2020.

Lo staff per la finestra internazionale di febbraio-marzo sarà guidato da Franco Smith in qualità di capo allenatore, affiancato da Giampiero De Carli per gli avanti e da Marius Goosen per la difesa, mentre Pete Atkinson coordinerà insieme a Giovanni Sanguin la preparazione fisica.

La Federazione proseguirà contestualmente il processo di definizione dello staff della Squadra Nazionale per il quadriennio 2020-23, che sarà in carica a partire dall’1 luglio 2020 in vista del tour estivo nelle Americhe