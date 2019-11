IVPC Benevento-Ragusa, è cambiato l'orario del calcio d'inizio Gli uomini di Franco Salierno vanno a caccia di una vittoria dopo due ko esterni

IVPC Rugby Benevento a caccia del riscatto. Dopo il doppio ko esterno contro Avezzano e Rugby Roma bisogna invertire la tendenza. La sesta giornata si giocherà al Pacevecchia dove arriverà il Ragusa penultimo in classifica fermo a zero punti.

Dietro ai ragusani c'è solo il Messina a meno tre per via di una penalizzazione, per questo l'occasione è ghiotta. Il match in programma domenica 1 dicembre, come spesso accade con le formazioni siciliane, non si giocherà all'orario federale delle 14:30 ma verrà anticipata alle 12:00 per permettere un più comodo rientro alla compagine ospite. In questa settimana coach Franco Salierno spera di recuperare qualche pedina importante. Ma se per Fragnito e Casillo se ne riparlerà più avanti, c'è qualche chance di vedere in campo Mario Caporaso con la possibilità di riportare Franco Cioffi nel ruolo di estremo e tornare all'assetto base di inizio campionato.

Match del sesto turno:

Rugby Roma Olimpic Club-Messina

Cus Catania-Partenope Napoli

IVPC Rugby Benevento-Ragusa

Avezzano-Rugby Roma

Primavera-Villa Pamphili

Frascati-Paganica

Classifica:

Primavera 24

Villa Pamphili 21

Paganica 19

Avezzano 15

Rugby Roma 14

Cus Catania 13

Frascati 10

Partenope 8

IVPC Benevento 8

Roma Olimpic Club 5

Ragusa 0

Messina -3