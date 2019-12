Coppa Italia: ecco gli arbitri delle semifinali d'andata In corsa per il trofeo ci sono anche le Fiamme Oro dei sanniti D'Onofrio, Fragnito e Marinaro

Saranno Riccardo Angelucci e Federico Boraso i direttori di gara designati dalla Commissione Nazionale Arbitri della FIR per dirigere le semifinali di andata della Coppa Italia, in programma sabato prossimo, 7 dicembre, alle ore 15.00. Il livornese Riccardo Angelucci dirigerà il match tra Femi-CZ Rugby Rovigo Delta ed IM Exchange Viadana 1970, in programma allo Stadio Battaglini di Rovigo, assistito dai giudici di linea Gabriel Chirnoaga (Roma) e Filippo Bertelli (Brescia).

Federico Boraso (Rovigo) è stato, invece, designato per la semifinale che all’Argos Arena vedrà opposta alla formazione di casa del Petrarca, le Fiamme Oro Rugby. Lo affiancheranno Matteo Liperini (Livorno) e Riccardo Bonato (Rovigo). Per le Fiamme Oro è un periodo molto positivo visto il primato in campionato a quota 21 punti anche se con altre quattro squadre. La vittoria contro Viadana ha dato ancora più certezze alla squadra di Gianluca Guidi in cui militano anche i talenti scuola IVPC Rugby Benevento Giovanni D'Onofrio e Davide Fragnito, oltre che al veterano Simone Marinaro che difende i colori della squadra della Polizia di Stato da diverse stagioni e con buoni risultati. La Coppa Italia può essere un obiettivo importante e la possibilità di giocarsi un trofeo che può arricchire la bacheca della compagine romana.

COPPA ITALIA – SEMIFINALE ANDATA – 7.12.2019 – ORE 15.00

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta - IM Exchange Viadana 1970, arb. Riccardo Angelucci

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Argos Petrarca Rugby – Fiamme Oro Rugby, arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Riccardo Bonato (Rovigo)

Quarto uomo: Marco Panin (Rovigo)