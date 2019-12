Meta di Canna, le Zebre superano i francesi del Brive Il sannita non è preciso dalla piazzola ma la sua realizzazione è fondamentale

Una meta, una trasformazione, un piazzato e un cartellino giallo. Carlo Canna è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria delle Zebre contro i francesi del Brive per 27 a 24. Un successo arrivato di misura ma che fa tanto bene alla classifica in Challenge Cup e soprattutto al morale. La vittoria dà continuità dopo quella ottenuta a Newport contro i Dragons alla squadra allenata da Bradley.

Tornando a Canna, il numero dieci sannita ha sicuramente giocato partite migliori soprattutto dalla piazzola con un 2 su 6 che è lontano dalle percentuali delle ultime esibizioni. Dopo questo successo una giornata di riposo per le Zebre che, torneranno ad allenarsi lunedì alla Cittadella del rugby di Parma, in vista della sfida di ritorno contro i francesi che andrà in scena venerdì prossimo allo Stade Amedee Domenech. Per la squadra di Bradley sarà fondamentale vincere anche in Francia per incamerare punti importanti in ottica qualificazione.

EPCR Challenge Cup 2019/2020 – Pool 4, Round 3

Zebre Rugby Club Vs CA Brive 27-24 (p.t. 24-3)

Marcatori: 3’ Balekana (5-0); 12’ cp Abzhandadze (5-3); 23’ Canna tr Canna (12-3); 33’ Licata tr Canna (19-3); 35’ Elliott (24-3); s.t. 68’ Buliruarua tr Abzhandadze (24-10); 72’ cp Violi (27-10); 74’ Da Ros tr Abzhandadze (27-17); 81’ Delarue tr Abzhandadze (27-24)

Zebre Rugby Club: Laloifi (63’ Padovani), Balekana, Bisegni (Cap), Lucchin, Elliott, Canna (76’ Biondelli), Palazzani (60’ Violi), Sisi (69’ Masselli), Meyer, Licata, Biagi (60’ Ortis), Krumov Bello (60’ Tenga), Fabiani (50’ Manfredi), Fischetti (53’ Rimpelli); All. Bradley

CA Brive: Scholes (16’ Ramette; 26’ Scholes), Jurand, Galletier, Dunbar (59’ Darthou), Buliruarua (68’ Ramette), Abzhandadze, Delord (53’ Delarue), Fa’aso’o, Abadie, Cerqueira, Lebas (Cap) (68’ Tronc), Uys (58’ Voisin), Japaridze (53’ Doge), Karkadze (57’ Da Ros), Asieshvili (53’ Thomas); All. Davidson

Arbitro: Tom Foley (Rugby Football Union)

Assistenti: Jack Makepeace (Rugby Football Union) e Rob Warburton (Rugby Football Union)

Calciatori: Carlo Canna (Zebre Rugby Club) 2/6; Tedo Abzhandadze (CA Brive) 3/3; Marcello Violi (Zebre Rugby Club) 1/1

Cartellini: 66’ giallo a Carlo Canna (Zebre Rugby Club); 76’ giallo a Paula Balekana (Zebre Rugby Club)

Man of the match: Giovanni Licata (Zebre Rugby Club)

Punti in classifica: Zebre Rugby Club 5, CA Brive 1