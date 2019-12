IVPC Rugby Benevento, con Villa Pamphili torna Casillo Sanniti attesi da un altro duro test in trasferta

Dopo una settimana di sosta torna in campo l'IVPC Rugby Benevento. La squadra allenata da Franco Salierno, reduce dalla roboante vittoria per 74 a 0 contro Ragusa, sarà chiamata ad invertire una rotta che fuori casa non ha ancora regalato punti. Tre trasferte ed altrettante sconfitte contro Primavera, Avezzano e Roma.

Bottino nullo e per questo contro il Villa Pamphili bisognerà andare a caccia di punti. Non sarà facile, Salierno dovrà rinunciare ancora ad Andrea Fragnito, mentre ci sarà Mario Casillo che ha recuperato dal problema muscolare anche se non può essere al meglio e non è ancora chiaro se partirà fin dal primo mnuto. Dubbi invece sulla presenza di Mario Caporaso, la sua assenza complicherebbe la vita al tecnico napoletano che fino ad ora non è mai riuscito ad avere la squadra al completo.

L'avversario è da prendere con le molle, per ora Villa Pamphli è stata protagonista di u cammino di tutto rispetto con quattro successi e 21 punti conquistati con un quarto posto in classifica che rende i laziali assoluti favoriti dell'incontro. L'IVPC Rugby Benevento proverà ad impostare la sfida sul pacchetto di mischia e nelle fasi di gioco statiche. E' questa l'unica possibilità di restare in gara fino alla fine e magari tentare un colpaccio che porterebbe entusiasmo a tutto l'ambiente.