Il 5 gennaio a Benevento l'evento "Befana Ovale" La manifestazione sportiva è organizzata dalla FIR Campania e dall'IVPC Rugby Benevento

Il Comitato Campano della Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con la società IVPC Unione Sportiva Rugby Benevento, organizza domenica 5 gennaio 2020 la festa "Befana Ovale" rivolta alle categorie Under 14, Under 12, Under 10 , Under 8 e Under 6.

La competizione U14 si disputerà sul campo "Rummo" di Benevento; le categorie “Mini Rugby” giocheranno invece presso il campo “Pecevecchia”. Conformemente ai principi che informano la progettualità tecnica federale, la competizione ha la finalità di privilegiare la partecipazione e il piacere di giocare, senza compilazione di alcuna classifica. Non vi saranno premiazioni per le squadre, ma la consegna di una medaglia ricordo per tutti i partecipanti.