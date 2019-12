IVPC Rugby Benevento, vittoria nel fango contro Messina Successo netto della squadra di Salierno sul Messina

Su un campo al limite della praticabilità e con venti minuti di ritardo, al Pacevecchia è iniziata la sfida tra IVPC Rugby Benevento e Messina. Padroni di casa subito aggressivi. Con la mischia guadagna metri e dopo una buon break di Luciani arriva la meta di Zollo per il 5 a 0. Cioffi non trasforma ma le condizioni del campo, la pioggia e il vento penalizzano i calciatori. La squadra di Salierno non soffre e prova due volte, prima con Caporaso e poi con Casillo a provare la controfuga, ma il terreno fangoso limita questo tipo di giocate.

Il Benevento sfonda al 30’, ancora sulla destra, con Cioffi che cambia passo e trova la meta del 10 a 0. Passano appena tre minuti Cioffi è bravo a “stoppare” nel vero senso calcistico della parola l’ovale, ripartire e servire Casillo con un calcettino. Il numero undici calcia a sua volta e va a schiacciare l’ovale in meta per il 15 a 0.

Nella ripresa il canovaccio non cambia. Il comando delle operazione è sempre dell’IVPC Rugby Benevento che prova a gestire anche le forze fisiche. La squadra di Salierno è nettamente superiore in mischia e Messina annaspa continuamente. Sanniti con l’uomo in meno per il giallo a Caporaso al 15’, Messina prova una reazione ma è ancora la squadra di casa ad andare a segno con Vallone che sfrutta un calcetto di Cioffi che si blocca nel fango per il 20 a 0.

Lo show biancoceleste continua con Luciani che mette a segno la quinta meta per il 25 a 0 con una dedica speciale per Enrico Pescatore che venerdì si è gravemente infortunato. Cioffi trasforma e nel frattempo rientra Caporaso e le due squadre tornano in parità numerica. Arriva anche la sesta meta con l’esordiente Alloro che dopo un intercetto va direttamente al centro dai pali con Cioffi che trasforma:34-0. Il match termina con una vittoria che vale cinque punti in classifica, il miglior regalo prima della pausa natalizia.