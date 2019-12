IVPC Rugby Benevento, classifica da migliorare nel 2020 Corazzata al Pacevecchia, solo sconfitte in trasferta. La squadra di Salierno può migliorare

Otto giornate, quattro vittorie e altrettante sconfitte. E’ questo il cammino dell’IVPC Rugby Benevento nel campionato di serie B 2019-2020. La squadra di Franco Salierno, lontano dal Pacevecchia non è ancora riuscita a pungere, mentre in casa ha un ritmo da corazzata.

Il calendario, questo va detto, è stato generoso nei match casalinghi dove sono arrivate squadre di non altissima classifica, quelle che invece sono state affrontate lontano dalle mura amiche del Pacevecchia. Un dato che non permette un reale giudizio per ora rinviato a fine girone d’andata.

I sanniti hanno chiuso il 2019 al settimo posto con 18 punti. Un bottino sufficiente vista l’età media molto bassa di una squadra che per lunghi periodi ha perso pedine importanti come i cari Fragnito –che rientrerà a gennaio- Caporaso e Casillo che sono rientrati nelle ultime sfide.

La pausa natalizia regalerà al bravo tecnico napoletano la possibilità di recuperare le pedine più importanti e presentarsi alla ripresa delle ostilità con una squadra più esperta, convinta e con una condizione fisica buona per sfidare anche le big del torneo.

Classifica:

Avezzano 39

Primavera 39

Paganica 28

Villa Pamphili 26

US Roma 24

CUS Catania 19

IVPC Benevento 18

Partenope Napoli 12

Roma Olimpic Club 10

Frascati 10

CLC Messina 6

Ragusa 0