IVPC Rugby Benevento, il 2019 si chiude con un brindisi Ecco il video della serata a cui hanno preso parte atleti e sponsor della società

Prima squadra e sponsor insieme per salutare il 2019. L'IVPC Rugby Benevento non lascia nulla al caso. Il presidente Rosario Palumbo ha riunito i suoi ragazzi e chi li sostiene al ristorante Boda de Ciondro di Pietrelcina per salutarsi prima della fine del 2019. Una serata all'insegna del buon cibo e del divertimento dove tutti i protagonisti si sono scambiati gli auguri di buone feste. Nel video realizzato nel corso della serata abbiamo ascoltato il presidente Rosario Palumbo, il tecnico Franco Salierno, il direttore tecnco Alessandro Valente, il direttore sportivo Carlo Rossi, il consulente Gino Donatiello e il capitano Mirko Passariello.