IVPC Rugby Benevento in trasferta nella tana del Paganica Match difficile per i ragazzi di coach Franco Salierno

Riprende il campionato di serie B di Rugby con l'IVPC Benevento chiamato ad una complicatissima trasferta in programma domenica alle 14:30. La squadra allenata da Franco Salierno sarà impegnata sul difficile campo del Paganica, terza forza del campionato che vuole continuare il suo inseguimento alle prime due piazze della graduatoria generale. I biancoclesti, che fino ad ora lontano dalle mura del Pacevecchia hanno raccolto solo sconfitte e delusioni, proveranno a cambiare l'inerzia per recuperare fiducia in vista del girone di ritorno.

L'obiettivo è quello di provare a restare in partita il più a lungo possibile e di portare a casa qualche punto. L'emergenza è terminata. Anche Andrea Fragnito potrebbe tornare in campo e ridare a Salierno la possibilità di fare scelte differenti e di poter giostrare meglio le sue pedine. La squadra dopo la pausa natalizia è parsa molto motivata e l'obiettivo di questa seconda parte di stagione sarà proprio quello di risalire la classifica e fare qualche scalpo importante tornando a vincere anche fuori casa.

Nona giornata, 12-01-2020

Messina-Rugby Roma

Villa Pamphili-Ragusa

Paganica-IVPC Rugby Benevento

Partenope-Avezzano

Frascati-rugby roma Olimpic Club

Primavera-Cus Catania

Classifica:

Avezzano 39

Primavera 39

Paganica 28

Roma Rugby 28

Villa Pamphili 26

Cus Catania 19

IVPC Benevento 18

Partenope 12

Roma Olimpic Club 10

Frascati 10

Messina 6

Ragusa 0