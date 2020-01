Italrugby, Canna titolare contro il Galles Per il sannita nuovo ruolo e una grande occasione. Si giocherà sabato a Cardiff alle 15:15

Pronti alla battaglia. Adesso si fa sul serio. L'Italrugby è sbarcata in Galles per fare il suo esordio nel Sei Nazioni 2020. Sabato a Cardiff, calcio d'inizio fissato alle 15:15, sarà grande sfida contro i Dragoni che partono nettamente favoriti. Ci sarà anche un piccolo pezzo di Campania grazie al sannita Carlo Canna. Il talento scuola IVPC Rugby Benevento, attualmente in forza alle Zebre, giocherà titolare con la maglia azzurra nel match d'esordio contro il Galles.

Il neo tecnico Franco Smith, alla prima uscita come capo allenatore, ha regalato subito qualche sorpresa e una di queste riguarda la posizione di Carlo Canna. Il mediano d'apertura sannita non scenderà in campo con la maglia numero 10 ma con la 12 nel ruolo di centro, dunque la volontà di Smith è quella di affidarsi alle mani veloci e geniali del ragazzone beneventano. Un esperimento importante in un match in cui l'Italia deve prima di tutto dimostrare di poter tener testa a squadre di livello del Galles. Non sarà facile, ma dopo anni di risultati negativi, il Sei Nazioni 2020 dovrà regalare all'Italia un pizzico di speranza per lavorare più serenamente con la nuova generazione.

Per Canna si tratta di una grande occasione nel match dove taglierà lo storico traguardo dei 40 caps in azzurro allungando su Furno a cui qualche mese fa, durante i mondiali in Giappone, aveva sottratto il record di sannita più presente in Nazionale. “Abbiamo lavorato tanto in questi giorni -ha spiegato Smith-, dentro e fuori dal campo, in piena sinergia con tutto lo staff e i giocatori. Conosciamo le nostre potenzialità e cosa possiamo dare. Ho fiducia nella squadra e non vedo l’ora di vederli in campo contro il Galles”. L'entusiasmo non manca, ora serve un risultato di prestigio.

Questa la formazione annunciata:

15 Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 16 caps)*

14 Leonardo SARTO (Benetton Rugby 34 caps)*

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 29 caps)*

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 39 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 22 caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 54 caps)

9 Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 5 caps)

8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 36 caps)

7 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 22 caps)

6 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 13 caps)

5 Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, esordiente)*

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 117 caps)

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 2 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 24 caps) - capitano

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 40 caps)*

A disposizione:

16 Federico ZANI (Benetton Rugby 13 caps)

17 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

18 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 7 caps)*

19 Dean BUDD (Benetton Rugby, 26 caps)

20 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 4 caps)*

21 Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

22 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 36 caps)

23 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 23 caps)

*membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”