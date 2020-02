IVPC Benevento, Salierno analizza il momento della sua squadra Il tecnico è fiducioso ma attende risposte importanti già da questa settimana

Si guarda avanti con ottimismo in casa IVPC Rugby Benevento. Non potrebbe essere altrimenti dopo il successo nel derby con la Partenope. Una vittoria arrivata nel momento giusto e con una dinamica che secondo il tecnico Franco Salierno può solo fare bene.

“Noi siamo quelli visti nel primo tempo a Napoli. Ma in questo momento non riusciamo ad andare oltre i 40 minuti di buon gioco –ha spiegato-. In questa categoria va bene ma dobbiamo imparare a gestire meglio i momenti, a rallentare e accelerare quando ne abbiamo il bisogno. A Napoli abbiamo sofferto nel secondo tempo, abbiamo concesso qualcosa ma alla fine i ragazzi hanno deciso di vincere la partita e l'hanno fatto con merito. Vincere con un punteggio largo ci avrebbe fatto stare più tranquilli ma correvamo il rischio di illuderci”.

La saggezza di Salierno può essere l'arma in più in questa seconda parte di stagione. Il tecnico crede nei suoi ragazzi, ha visto buone cose ma sa che deve lavorare ancora tanto. “Abbiamo un gruppo giovane e numericamente ridotto. Siamo pochi, ma lo sapevamo dall'inizio dell'anno. Inutile piangerci addosso, dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo e allenarci al massimo –sottolinea-. Abbiamo cominciato un percorso che ci dovrà portare a toglierci qualche soddisfazione contro squadre che all'andata, nelle sfide fuori casa, ci hanno battuto nettamente. Anche la capolista dovrà venire a Benevento, è una sfida che mi stuzzica molto perché dovremo essere bravi a farla soffrire. Sarà un piccolo esame da superare. Inoltre saremo attesi da sfide importanti in Sicilia dove bisognerà andare a fare la guerra perché lì nessuno ti regala nulla”.

Salierno dunque è stato chiaro, dalle sue parole traspare la volontà di vedere una squadra che deve dare un segnale soprattutto dal punto di vista caratteriale e mentale. Lui intanto tornerà a lavorare per aiutare i suoi ragazzi in questo processo di crescita e avverte: ”Se miglioreremo lo capiremo fin da questa settimana, se saremo numerosi negli allenamenti, concentrati e determinati sarà un segnale importante”. Salierno ci crede, ha voglia e ha le idee chiare. Ora tocca ai ragazzi seguire il proprio tecnico.