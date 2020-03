Rugby, la palla ovale non rimbalza più. Stagione annullata Domani la Federazione dovrebbe ufficializzare la scelta, non ci saranno promozioni e retrocessione

Il rugby dice stop. E’ la prima federazione a prendere questa drastica decisione. La stagione 2019/2020 verrà annullata. Il Consiglio Federale che si è riunito oggi è arrivato alla logica conclusione: annullare campionati seniores e giovanili. Un evento storico in un momento difficilissimo. Una presa di posizione netta e coraggiosa che segue quanto già fatto nei paesi del Regno Unito.

Nella giornata di domani dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale della Federazione con le motivazioni e le parole del presidente Gavazzi. Lo scudetto non verrà assegnato, bloccate promozioni e retrocessioni, si riprenderà forse a settembre come se la stagione appena annullata non ci fosse mai stata.

Il coronavirus purtroppo è avversario invisibile che non risparmia nessuno e non l’ha fatto nemmeno con lo sport. Adesso bisognerà dare il via a lunghe riflessioni per capire quali potrebbero essere le condizioni, soprattutto economiche, tra qualche mese, visto che difficilmente ci saranno imprenditori che potranno investire nello sport dopo la dura crisi che sta colpendo le aziende. La palla, in questo caso ovale, passa al Governo che ha il compito di non abbandonare il mondo dello sport.