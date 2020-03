L'IVPC Rugby Benevento disponibile ad aiutare i cittadini La società del presidente Palumbo pronta a scendere in campo in un momento delicato

L’emergenza coronavirus non lascia indifferente il mondo dello sport e le società. Nel Sannio l’IVPC Rugby Benevento è pronto a dare “sostegno” a chi ha bisogno e l’ha reso noto attraverso un messaggio apparso sui propri canali social.

“L’intera società de l’IVPC Rugby Benevento, il Presidente Rosario Palumbo, tutti i dirigenti e gli atleti si mettono a disposizione per chiunque avesse bisogno di sostegno per fare la spesa in questo momento molto delicato.

Per qualunque richiesta saremo a vostra disposizione basta contattarci tramite un messaggio privato su Facebook o Instagram.

Siamo una grande famiglia e come il rugby ci insegna il “sostegno” del compagno in campo come nella vita, dobbiamo sostenerci l'uno con gli altri. Detto questo non abbiate vergogna o paura”.