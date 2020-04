Un rugbysta beneventano protagonista nella lotta al Covid-19 Antonio Maria Grimaldi fa parte dello staff del Professore Ascierto al Pascale di Napoli

C’è anche un rugbysta beneventano nello staff del Professore Ascierto (Medico originario di Solopaca), che ha dato il via alla sperimentazione del tocilizumab, il farmaco anti-artrite reumatoide per combattere il Covid-19, al Pascale di Napoli.

Si tratta di Antonio Maria Grimaldi, Dirigente Medico della struttura partenopea, che in passato ha vestito la gloriosa casacca biancoceleste del Rugby Benevento giocando nelle formazioni giovanili nel corso degli anni ’90. Una squadra fortissima da cui sono venuti fuori alcuni dei migliori giocatori degli ultimi decenni e che hanno in seguito fatto la storia della società di Pacevecchia.

Una piccola curiosità per rendere omaggio alla caparbietà e alle capacità di un altro studioso sannita che con passione e dedizione, in un momento così importante per l’intera umanità, è tra i protagonisti di una bella e importante scoperta nella battaglia contro il Covid-19.