La Fir va a caccia della maglia perfetta Divertente contest via social dedicato alle società

I campionati sono conclusi e l’appuntamento per veder rotolare la palla ovale è per settembre. Intanto la Federazione Italiana non resta a guardare ma prova a tener viva l’attenzione. Dopo l’iniziativa di riproporre i grandi match degli azzurri, ecco il contest: “La maglia che vorrei, libera la tua creatività”.

L’iniziativa mira a far disegnare alle varie società la tenuta da rugby ideale indicando colore, forma, materiale. Insomma, la Fir va a caccia della divisa perfetta. O forse di quella più improbabile. Una iniziativa divertente che potrà scatenare la creatività dei vari club che parteciperanno attraverso la pagina facebook della Federazione Italia Rugby. Un modo per restare legati al campo, alla palla ovale a tutto quello che di importante c’è nel rugby.