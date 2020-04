IVPC Rugby Benevento, in arrivo il contributo Federale Alla società del presidente Rosario Palumbo quasi ottomila euro per l'emergenza coronavirus

Il Consiglio Federale ha ufficializzato il contribuito che verserà ai vari club per l’emergenza coronavirus. Due milioni di euro da dividere per tutte le società italiane, seguendo alcuni criteri prestabiliti, che permetteranno ai dirigenti di provare a salvare il futuro di questo sport soprattutto nelle regioni meno facoltose. Contributo assegnato anche all’IVPC Rugby Benevento che disputa il campionato di serie B. Qualche giorno fa attraverso ottopagine.it era stato il presidente Rosario Palumbo a lanciare l’allarme sulle difficoltà che i club potranno incontrare. Per la società di Pacevecchia, a maggio arriveranno 7.971 euro. E’ la società sannita che prenderà più soldi dalla Federazione, seguono il IV Circolo con 5.500 euro e San Giorgio del Sannio con 2.898 euro.

Contributi importanti che permetteranno alle società di tamponare, almeno in parte, i mancati introiti che potevano arrivare dagli sponsor per onorare gli impegni presi con i fornitori e pagare le varie utenze.

Lo schema finale adottato per l’allocazione delle risorse a ogni singola Società, in base all’attività svolta in ogni singola categoria come da tabella pubblicata QUI ha dunque adottato i seguenti moltiplicatori:

Serie A M/F: 1

Serie B M: 0,9

Serie C, U18 e U16M, Coppa Italia Femminile: 0,8

U18 e U16 Femminile: 0,7

U14 M/F e U12: 0,6

Minirugby (U16-U18): 0,4

L’erogazione dei contributi ai Club affiliati avverrà dal mese di maggio 2020, con l’applicazione di compensazioni in caso di crediti pregressi vantati da FIR nei confronti dei Club affiliati.