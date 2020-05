IVPC Rugby Benevento, riprendono gli allenamenti Dalla prossima settimana riapre il Pacevecchia, si alleneranno Seniores, under 18 e 16

L’IVPC Rugby Benevento, dopo intensi incontri, ha stabilito i criteri per ripartire e tornare ad allenarsi seguendo scrupolosamente il protocollo sanitario comunicato dalla Federazione. Massima attenzione, nulla verrà lasciato al caso, la società di Pacevecchia vuole tutelare al massimo i suoi atleti. Dalla prossima settimana riprenderanno la formazione Seniores, l’under 18 e la 16. Ogni formazione verrà divisa in gruppi da 15 atleti, con due allenatori e un preparatore atletico. All’ingresso della struttura verrà misurata la temperatura, prima di poter proseguire il percorso che darà accesso al campo e poi quello che porterà verso l’uscita indipendente. La ripresa è dedicata soprattutto agli atleti locali, visto che per adesso gli spogliatoi restano chiusi e quindi chi viene dalla provincia avrà maggiori difficoltà non potendo fare la doccia. Una regola che per il momento blocca la ripartenza del mini rugby, ma la società sta lavorando anche a questo settore che verrà coinvolto con attività da casa, mentre potrebbero esserci nei prossimi giorni novità legate all’under 14.

Il presidente Rosario Palumbo e il suo gruppo dirigenziale resta comunque attivo, continua a studiare nuove soluzioni per tornare il prima possibile a garantire l’attività a tutti i tesserati e soprattutto sta pianificando la prossima stagione per non farsi trovare impreparata.

“Bisogna tutelare i ragazzi e i dirigenti sperando di vedere presto il Pacevecchia pieno come un tempo –ha spiegato il presidente-. Non è facile con queste regole, ma noi faremo di tutto per utilizzare al meglio i 25 mila metri quadrati della struttura. Quando verrà sbloccata la situazione legata all'utilizzo degli spogliatoi potremo fare un passo avanti verso la normalità”. Una normalità che sarebbe la meta più bella di questo 2020.