Dal Rugby Benevento alle Zebre, la scalata di D'Onofrio Il forte atleta sannita, dopo le Fiamme Oro, giocherà con la franchigia multicolor

Un altro sannita in bianconero. Dall’IVPC Rugby Benevento alle Zebre passando per la tappa intermedia delle Fiamme Oro. Giovanni D’Onofrio entra a far parte ufficialmente del rugby che conta firmando un contratto fino al 30 giugno 2022 con la franchigia che ha sede a Parma, dove troverà un altro cuore biancoceleste come Carlo Canna, mediano d’apertura delle Zebre e da ormai cinque anni uno dei migliori giocatori italiani.

D’Onofrio, che nella sua pur breve carriera ha sempre impressionato facendo una scalata portentosa, aveva esordito in serie B con la compagine biancoceleste nel 2016 essendo titolare nei due spareggi promozione. Poi l’avventura in Accademia, quella romana con le Fiamme Oro e ora la grande occasione con le Zebre con cui ha già fatto 4 presenze come permit player, la prima non ancora diciottenne.

L’ala sannita si sta già allenando con Canna e compagni in vista dell’attesissima ripresa che dovrebbe, ma manca ancora l’ufficialità, avvenire ad agosto per chiudere la stagione col doppio derby contro la Benetton Treviso. Se questo accadrà anche D’Onofrio potrà essere utilizzato, quindi il suo esordio potrebbe arrivare nel primo match ufficiale dopo l’emergenza covid-19.

Il sannita non è l’unico rinforzo per la franchigia multicolor, insieme a lui sono arrivati anche Iacopo Bianchi e Matteo Nocera sempre dalle Fiamme Oro, mentre da Calvisano arrivano Nicolò Casilio e Paolo Pescetto.