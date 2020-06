IVPC Rugby Benevento, è il giorno tanto atteso La squadra biancoceleste ricomincerà ad allenarsi in attesa di notizie sulla prossima stagione

Il Pacevecchia è pronto ad accogliere nuovamente i suoi ragazzi. Dopo tre mesi il giorno tanto atteso è arrivato. Questo pomeriggio l’IVPC Rugby Benevento tornerà a calcare il manto verde. Via agli allenamenti di squadra, rispettando il ferreo protocollo, poi nel corso della settimana spazio anche alle formazioni giovanili dall’under 18 alla 14.

La società del presidente Rosario Palumbo ha lavorato tanto in questi giorni per farsi trovare pronta e rispettare tutte le norme. I ragazzi avevano dovuto interrompere gli allenamenti ad inizio marzo, quindi dopo tre mesi di esercizi domestici, bisognerà ricominciare dalle basi sia dal punto di vista atletico che tecnico, con il protocollo che permette anche l’utilizzo del pallone. Sarà una lunga estate per tutti i rugbysti che attualmente non sanno ancora quando potranno tornare a giocare una partita ufficiale. Si spera di poter iniziare la prossima stagione regolarmente a ottobre, anche se c’è da attendere le decisioni della Federazione Italiana Rugby su eventuali nuovi format utili ad aiutare le società abbattendo i costi. Ma questo è un discorso che verrà fatto più avanti. Adesso la notizia più importante è tornare ad allenarsi per farsi trovare pronti tra qualche mese alla tanto attesa chiamata ufficiale.