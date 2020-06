Rugby, le date di Heineken Cup e Challenge Cup La EPCR ha comunicato quando si assegneranno i due ambiti trofei

Dopo la lunghissima sosta per l’emergenza sanitaria del covid-19, il rugby torna a programmare la ripresa. EPCR, attraverso una nota, ha comunicato le seguenti decisioni: “Le partite a eliminazione diretta dell’Heineken Cup e Challenge Cup 2019/20 rimandate a causa dell’emergenza Covid-19.

I quarti di finale di entrambi i tornei si giocheranno nel fine settimana del 18/19/20 settembre con le semifinali in programma per il weekend del 25/26/27 settembre.

Le date esatte del calendario, i luoghi, il calcio d’inizio e la copertura televisiva saranno annunciati nel prossimo futuro. La stagione europea si concluderà con la finale della Challenge Cup di venerdì 16 ottobre, seguita dalla finale della Heineken Champions Cup di sabato 17 ottobre. L'EPCR continua a impegnarsi per organizzare le partite a Marsiglia, tuttavia, la situazione è in fase di revisione alla luce degli incontri pubblici e delle restrizioni ai viaggi internazionali che potrebbero essere in atto al momento delle finali.

“Come precedentemente comunicato, i nuovi formati dei tornei Heineken Champions Cup e Challenge Cup per la stagione 2020/21 sono stati considerati come conseguenza della diffusa interruzione del dispositivo causata dalla pandemia di COVID-19. Una Heineken Champions Cup a 24 squadre con otto rappresentanti di ciascuna delle principali competizioni europee in campionato è una delle opzioni in discussione.

“Eventuali modifiche si applicherebbero ai tornei della prossima stagione, che dovrebbero iniziare il fine settimana dell'11 / 12/13 dicembre, solo su base eccezionale. Un annuncio ufficiale per quanto riguarda i formati verrà effettuato in futuro”.

Quarti di finale: weekend 18/19/20 Settembre

Semifinale: weekend 25/26/27 Settembre

Challenge Cup finale: Venerdì, 16 Ottobre

Heineken Champions Cup finale: Sabato, 17 Ottobre

Inizio della stagione 2020/21: weekend 11/12/13 Dicembre