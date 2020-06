IVPC Benevento in festa per Vigorito e il Benevento Calcio La società festeggia il Presidente Onorario che ha conquistato la promozione in serie A

L’IVPC Rugby Benevento partecipa alla grande gioia del Benevento Calcio per la conquista della serie A. Un sogno che si avvera per l’intera provincia sannita. “Da sportivi non possiamo far altro che ringraziare il Benevento per le gioie che ci ha regalato nel corso di questi anni. Il ritorno in serie A è la classica ciliegina sulla torta” ha spiegato il presidente Rosario Palumbo.

“Per noi della famiglia dell’IVPC Rugby Benevento è una gioia ancora maggiore perché non festeggiamo solo il grande traguardo sportivo, ma anche il nostro amico e Presidente Onorario, l’Avvocato Oreste Vigorito, che ci ha dato l’ennesima grande lezione di vita. Lui incarna i veri valori di uno sportivo e non ha mai mollato riuscendo a riportare il Benevento nella massima serie tra mille difficoltà. A lui, al Direttore Sportivo Pasquale Foggia, al mister Pippo Inzaghi, ai calciatori e a tutti gli altri componenti della società, possiamo solo dire grazie per aver vissuto una stagione esaltante”.