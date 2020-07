Italrugby, nel primo raduno post-covid ci sono due campani Dal 6 al 9 luglio squadra a Parma, convocati Canna e Fusco

Il rugby italiano muove un nuovo importante passo verso il ritorno in campo con il primo raduno 2020/21 della Nazionale in programma a Parma da lunedì 6 a giovedì 9 luglio. Il capo allenatore Franco Smith ha convocato 36 atleti dopo aver lavorato lontano dai suoi ragazzi per diversi mesi. Al raduno ci saranno anche i campani Carlo Canna, ormai punto fermo della Nazionale da cinque anni, e la novità Alessandro Fusco, mediano di mischia napoletano scuola amatori.

L’obiettivo del raduno è quello di cominciare a costruire le basi del lavoro verso il Mondiale francese del 2023 e la costruzione di un’identità di gioco chiara e riconoscibile. Il DNA di cui l’ex tecnico della Benetton Rugby ha più volte parlato pubblicamente.

Il ritiro azzurro si svolgerà all’insegna della massima tutela degli atleti, dello staff tecnico e del personale di supporto grazie all’applicazione di un protocollo ad hoc sviluppato dal settore medico della Federazione in tema di prevenzione e controllo del COVID-19 che comporterà in prima istanza l’effettuazione di test sierologici per tutti gli atleti ed i membri dello staff all’arrivo a Parma. Qualora i test sierologici evidenziassero la presenza di anticorpi IGG e/o IGM, come da norma di legge, lo screening verrà completato con il tampone per il test dell’RNA: nel frattempo, il soggetto resterà cautelativamente in isolamento sino a conferma della negatività.

“Siamo entusiasti di tornare a lavorare insieme di persona in totale sicurezza, dopo aver mantenuto i contatti a distanza, alimentando il confronto e lo spirito di squadra, pur con le difficoltà dettate dalla situazione contingente. Il nostro percorso di crescita prosegue con uno staff ancora più completo di prima. Da questo raduno e per i prossimi incontri avremo a disposizione un gruppo di giocatori emergenti che proseguiranno il proprio percorso di crescita con le Nazionali FIR, per contribuire ad alimentare quel DNA e quell’identità che vogliamo caratterizzino l’Italia.” ha dichiarato Franco Smith.

Atleti convocati:

Piloni

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 3 caps)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 43 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 10 caps)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 27 caps) – capitano

Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, 3 caps)*

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 6 caps)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 19 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 9 caps)

Flanker/n.8

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 20 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 4 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 25 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, esordiente)*

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 39 caps)

Mediani di mischia

Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 8 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 57 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 42 caps)

Antonio RIZZI (Benetton Rugby, esordiente)*

Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 25 caps)

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 62 caps)*

Michelangelo BIONDELLI (Zebre Rugby Club/Fiamme Oro Rugby, esordiente)*

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club 15 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 26 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 32 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 1 cap)*

Atleti Invitati:

Tallonatore

Gianmarco LUCCHESI (Lions Amaranto/Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Flanker/N.8

Michele LAMARO (Benetton Rugby)*

Mediani di Mischia

Niccolò CASILIO (Kawasaki Robot Calvisano)*

Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby)*

Mediano di Apertura

Paolo GARBISI (Argos Petrarca Rugby)*

Centri/Ali/Estremi

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano)*

Montanna IOANE (Benetton Rugby Club)

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano)*

*membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

NB I club indicati nella convocazione fanno riferimento alla stagione 2019/20