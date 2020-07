IVPC Rugby Benevento, Canna e Griffen al Pacevecchia Il sannita e l'ex azzurro hanno sostenuto una sessione di allenamento con under 16 e 18

Pomeriggio speciale allo Stadio Pacevecchia per i ragazzi dell’under 16 e 18 dell’IVPC Rugby Benevento. Un allenamento sotto gli occhi attenti di due campioni come il mediano d’apertura delle Zebre Carlo Canna e Paul Griffen, colonne azzurre della Nazionale del presente il primo e del passato il secondo. Canna, sannita doc e cuore biancoceleste, è spesso presente sul campo della società del presidente Palumbo ogni volta che torna a Benevento. I ragazzi lo vedono come un idolo, lo conoscono bene, ma allenarsi sotto i suoi occhi ha un sapore speciale. Se poi c’è anche un grande del passato come Griffen, il pomeriggio diventa uno di quelli da ricordare.

Eventi del genere non fanno altro che far crescere i ragazzi soprattutto in un periodo così complicato. Al Pacevecchia l’attività è ricominciata da qualche settimana ed andrà avanti fino all’11 luglio prima del rompete le righe estivo. L’appuntamento per la prossima stagione, che ufficialmente a livello burocratico è cominciata il 1° luglio, è fissato per fine agosto, quando si spera che ci saranno date e formula dei prossimi campionati sia a livello Seniores che giovanile. Intanto però quello andato in archivio è stato un pomeriggio speciale, uno di quelli che alimentano la passione per la palla ovale.