IVPC Benevento, esordio a Roma contro il Villa Pamphili Alla seconda subito il derby campano contro la Partenope Napoli allo Stadio Pacevecchia

Inizierà lontano dallo Stadio Pacevecchia il campionato dell’IVPC Rugby Benevento. La serie B scatterà il prossimo 15 novembre e i sanniti saranno di scena sul campo del Villa Pamphili Roma. Esordio non facile ma l’importante è tornare a giocare una partita ufficiale. Nella seconda giornata sarà subito derby campano con la Partenope che dovrà fare visita ai biancocelesti.

La squadra guidata anche quest’anno da Franco Salierno dovrà essere brava a sfruttare il fattore casalingo come fatto lo scorso anno per fare subito punti importanti e mettere in cassaforte la salvezza. Poi la squadra potrà guardare anche ad altri obiettivi. Da segnalare già alla terza giornata del girone d’andata la trasferta di Catania e sette giorni più tardi la sfida interna contro la Primavera, da sempre un osso durissimo. Il campionato terminerà il 23 maggio 2021 con i sanniti di scena sul campo del Paganica.

Di seguito il calendario completo dei biancocelesti.

1° giornata andata 15 novembre – ritorno 28 febbraio

Villa Pamphili Roma-IVPC Benevento

2° giornata andata 22 novembre – ritorno 7 marzo

IVPC Benevento-Partenope Napoli

3° giornata andata 29 novembre – ritorno 21 marzo

Cus Catania-IVPC Benevento

4° giornata andata 6 dicembre – ritorno28 marzo

IVPC Benevento-Primavera

5° giornata andata 12 dicembre – ritorno 11 aprile

IVPC Benevento-Ragusa

6° giornata andata 10 gennaio – ritorno 18 aprile

Avezzano-IVPC Benevento

7° giornata andata 17 gennaio – ritorno 25 aprile

IVPC-Benevento-Messina

8° giornata andata 24 gennaio – ritorno 2 maggio

IVPC Benevento turno di riposo

9° giornata andata 31 gennaio – ritorno 9 maggio

IVPC Benevento-US Roma

10° giornata andata 7 febbraio – ritorno 16 maggio

Frascati-IVPC Benevento

11° giornata andata 21 febbraio – ritorno 23 maggio

IVPC Benevento-Paganica