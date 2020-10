Guinness Pro 14, Zebre ko all'esordio Non bastano i sei punti di Canna per fermare i Cardiff Blues

E’ iniziato male il Guinness Pro 14 per le Zebre. La franchigia multicolor è stata sconfitta nel match casalingo dai Cardiff Blues per 16 a 6 in un match in cui la squadra di coach Bradley non si è espressa al meglio. In campo anche il sannita Canna autore di sei punti con due calci piazzati prima di lasciare spazio al 58’ a Rizzi. Decisiva nel primo tempo la meta di Adams che ha portato i suoi al riposo sul 10 a 3. Nella ripresa dopo che Canna aveva riportato sotto i suoi (6-10) sono arrivati i piazzati di Evans e Tovey che hanno fissato il risultato sul 16 a 6.

Zebre Rugby Club Vs Cardiff Blues 6-16 (p.t. 3-10)

Marcatori: 11’ cp Evans (0-3), 23’ cp Canna (3-3), 26’ Adams tr Evans (3-10); s.t. 43’ cp Canna (6-10), 57’ cp Evans (6-13), 70’ cp Tovey (6-16)

Zebre Rugby Club: Laloifi, Mori (76’ Trulla), Bisegni, Boni, Bellini, Canna (58’ Rizzi), Violi (70’ Palazzani), Tuivaiti (58’ Masselli), Meyer, Mbandà (44’ Masselli, 57’ Mbandà), Krumov, Kearney (65’ Stoian), Bello (44’ Zilocchi), Fabiani (60’ Ceciliani), Rimpelli (44’ Fischetti); All. Bradley

Cardiff Blues: Morgan, Adams, Lee-Lo, Halaholo (55’ Smith), Amos, Evans (69’ Tovey), Williams, Turnbull, Botham (69’ Robinson), Lewis-Hughes, Hill (Cap), Davies , Belcher (53’ Lewis), Arhip (18’ Myhill), Domachowski (58’ Carrè); All. Mulvihill

Arbitro: George Clancy (Irish Rugby Football Union)

Assistenti: Federico Vedovelli (Federazione Italiana Rugby) e Riccardo Angelucci (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Stefano Pennè (Federazione Italiana Rugby)

Calciatori: Jarrod Evans (Cardiff Blues) 4/5; Carlo Canna (Zebre Rugby Club) 2/3; Jason Tovey (Cardiff Blues) 1/2

Cartellini: 9’ cartellino giallo a Federico Mori (Zebre Rugby Club), 43’ cartellino rosso a Josh Turnbull (Cardiff Blues)

Player of the match: Jarrod Evans (Cardiff Blues)

Punti in classifica: Zebre Rugby Club 0, Cardiff Blues 4

Note: Cielo coperto. Temperatura 18°. Terreno in ottime condizioni. Spettatori 1.000.