Italrugby, Canna convocato per le due sfide del Sei Nazioni Gli azzurri sfideranno l'Irlanda a Dublino e l'Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma

L’Italrugby è pronta a tornare in campo per un doppio impegno molto importante. Il 24 ottobre a Dublino andrà in scena la sfida contro l’Irlanda, mentre il 31 allo stadio Olimpico di Roma arriverà l’Inghilterra per chiudere questo strano Sei Nazioni 2020 che era stato sospeso a marzo dopo l’arrivo della pandemia da Covid-19. In vista di questo doppio appuntamento, il tecnico Franco Smith ha stilato la lista dei convocati per il raduno che precede le sfide. Tra i convocati non poteva mancare Carlo Canna, mediano d’apertura scuola IVPC Rugby Benevento e attualmente in forza alle Zebre.

Il sannita, che in azzurro giocherà quasi sicuramente nel ruolo di primo centro dando continuità a quanto fatto nelle prime fare dell’anno, è un punto fermo del progetto tecnico di Franco Smith. I match contro Irlanda e Inghilterra non saranno per nulla facili, gli azzurri partono nettamente sfavoriti, fare punti sarebbe una vera e propria impresa. La speranza è quella che il nuovo progetto di DNA azzurro su cui spinge fortemente Smith, possa avere un impatto importante già in questi match per cambiare i risultati degli ultimi anni che sono stati a dir poco disastrosi.

Questi gli atleti convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 9 caps)*

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 29 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 3 caps)*

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 10 caps)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 27 caps) - capitano

Leonardo GHIRALDINI (svincolato, 104 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, esordiente)

Seconde linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 3 caps)*

Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby/Benetton Rugby, esordiente)

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 6 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 9 caps)

Flanker/n.8

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 20 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 4 caps)

Sebastian NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 25 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, esordiente)*

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 16 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 39 caps)

Mediani di mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 8 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, esordiente)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 57 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 42 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, esordiente)*

Centri

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 16 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 32 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 1 cap)

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 25 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 26 caps)

Matteo MINOZZI (Wasps, 19 caps)*

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 23 caps)*

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

invitato

Montanna IOANE (Benetton Rugby, esordiente)

*membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"