IVPC Benevento, il presidente Palumbo annuncia una novità La società di Pacevecchia ha conferito un mandato di consulenza alla MYB Business development

L'IVPC Rugby Benevento, nella persona del Presidente Rosario Palumbo, facendo seguito alla nota dove si comunicava che “la società è aperta a tutti gli amanti del Rugby portatori di nuove idee e ad accogliere qualsiasi progetto che venga da fuori per lo sviluppo del Rugby Benevento”, comunica di aver conferito un mandato di consulenza alla MYB Business development.

In questo delicato momento di riorganizzazione, il Consiglio Direttivo del Rugby Benevento ha deciso di ampliare il proprio staff avvalendosi di una consulenza esterna per la gestione delle attività di raccolta e strutturazione delle idee provenienti sia dalla base interna al Club sia da gruppi di lavoro esterni. Il fine è di affiancare la società nella raccolta di input e redigere formalmente, su indicazione del consiglio direttivo, un nuovo progetto societario.

La MYB business development è una società di consulenza e sviluppo a 360° presente su tutto il territorio nazionale e specializzata nella strutturazione Aziendale. Myb opera disegnando modelli gestionali personalizzati atti all’ottimizzazione dei costi di gestione e delle risorse e si avvale della collaborazione di 16 professionalità, ognuna di essa con competenze specifiche nei settori strategici, che spaziano dal Marketing e la comunicazione integrata, press agency, web agency, grafica, software farm, web tv/ radio, e organizzazione di eventi.

La Myb fa capo al CEO Cosimo Calicchio, consulente in materia di sviluppo commerciale e marketing e noto giornalista sportivo, mentre Giuseppe Calicchio, ex giocatore del Rugby Benevento, oltre ad essere uno dei soci è il coordinatore dei progetti e da anni si occupa anche di strategie di sviluppo per le società sportive. La scelta è facilitata dal fatto che Giuseppe Calicchio da profondo conoscitore del tessuto rugbistico italiano, potrà essere sicuramente un valore aggiunto in questo momento di riprogrammazione e rilancio delle attività.