Le Zebre di Canna sfidano i Dragons Il match andrà in scena al Rodney Parade di Newport venerdì alle 21:15

Dopo la sconfitta all’esordio allo Stadio Lanfranchi di Parma contro i Cardiff Blues, le Zebre sono pronte alla prima trasferta stagionale. Venerdì sera alle 21:15 orario italiano, la franchigia multicolor scenderà in campo al Rodney Parade di Newport nel 2° turno del Guinness PRO14 per sfidare i Dragons. Coach Bradley ha comunicato il XV che scenderà in campo contro i gallesi.

Tra i titolari c’è il sannita Carlo Canna che vestirà ancora una volta la maglia numero 10 totalizzando il novantaquattresimo caps con la Zebre. Il sannita è uno dei giocatori più esperti della squadra di Bradley e da lui tutti si attendono tanto. La sfida sarà arbitrata dall’irlandese Chris Busby, all’esordio in Guinness PRO14 dopo aver svolto l’incarico di assistente arbitrale in campionato celtico e di direttore di gara nel Sei Nazioni U20. Busby sarà coadiuvato dai gallesi Adam Jones e Craig Evans, mentre al TMO ci sarà Sean Brickell.

Di seguito i XV annunciati dalle due squadre:

15. Jacopo Trulla* (2) (permit player tesserato col Rugby Calvisano)

14. Junior Laloifi (10)

13. Giulio Bisegni (99) (Cap)

12. Federico Mori* (6) (permit player tesserato col Rugby Calvisano)

11. Mattia Bellini (57)

10. Carlo Canna (93)

9. Guglielmo Palazzani (137)

8. David Sisi (54)

7. Johan Meyer (94)

6. Maxime Mbandà* (55)

5. Ian Nagle (12)

4. Leonard Krumov* (44)

3. Eduardo Bello (45)

2. Marco Manfredi (11)

1.Daniele Rimpelli* (44)

A disposizione:

16. Massimo Ceciliani* (28)

17. Danilo Fischetti* (20)

18. Giosuè Zilocchi* (30)

19. Cristian Stoian* (3) (permit player tesserato con le Fiamme Oro Rugby)

20. Mick Kearney (16)

21. Nicolò Casilio* (4)

22. Antonio Rizzi* (3)

23. Lorenzo Masselli* (6)

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Iacopo Bianchi*, Luca Bigi, Michelangelo Biondelli*, Tommaso Boni*, Tommaso Castello, Renato Giammarioli*, Andrea Lovotti*, Giovanni Licata*, Enrico Lucchin*, Jimmy Tuivaiti

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Dragons Rugby: 15. Jordan Williams, 14. Jonah Holmes, 13. Nick Tompkins, 12. Jamie Roberts, 11. Ashton Hewitt, 10. Sam Davies, 9. Rhodri Williams (Cap), 8. Ross Moriarty, 7. Taine Basham, 6. Harrison Keddie, 5. Matthew Screech, 4. Joe Davies, 3. Leon Brown, 2. Elliot Dee, 1. Brok Harris; All. Dean Ryan

A disposizione: 16. Richard Hibbard, 17. Greg Bateman, 18. Aaron Jarvis, 19. Joe Maksymiw, 20. Ben Fry, 21. Tavis Knoyle, 22. Josh Lewis, 23. Adam Warren

Arbitro: Chris Busby (Irish Rugby Football Union)

Assistenti: Adam Jones (Welsh Rugby Union) e Craig Evans (Welsh Rugby Union)

TMO: Sean Brickell (Welsh Rugby Union)