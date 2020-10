Le Zebre di Canna ko contro i Dragons A Newport arriva la seconda sconfitta consecutiva nel Guinness Pro 14 per la franchigia italiana

L’impresa fatta un anno fa non si è ripetuta. Le Zebre sono uscite sconfitte da Newport nella sfida contro i padroni di casa dei Dragons Rugby valida per la seconda giornata della Guinness Pro 14 2020-2021.

I gallesi si sono imposti per 26 a 18 dopo una gara in cui la franchigia tricolore si è bel comportata. Positiva anche la prova del sannita Carlo Canna, per lui un tre su tre dalla piazzola con due piazzati e una trasformazione. Ma il piede caldo del talento scuola IVPC Rugby Benevento non è bastato. I Dragons hanno trovato il bersagli grosso due volte con Williams, poi una volta con Roberts e Dee vanificando le mete di Mori e di Bisegni con il capitano che festeggiava le 100 presenze in maglia Zebre che è andato a segno nel finale rendendo meno amaro il passivo.

Dragons Rugby Vs Zebre Rugby Club 26-18 (p.t. 15-10)

Marcatori: 11’ Williams J. (5-0), 24’ Roberts (10-0); 30’ cp Canna (10-3), 35’ Dee (15-3), 40’ Mori tr Canna (15-10); s.t. 44’ cp Canna (15-13), 48’ Williams J. (20-13), 66’ cp Davies S. (23-13), 74’ cp Davies S. (26-13), 79’ Bisegni (26-18)

Dragons Rugby: Williams J., Holmes, Tompkins, Roberts, Hewitt, Davies S., Williams R. (Cap), Moriarty, Basham, Keddie (70’ Fry), Screech (70’ Maksymiw), Davies J., Brown (70’ Jarvis), Dee (60’ Hibbard), Harris (51’ Bateman); All. Ryan

Zebre Rugby Club: Trulla, Laloifi, Bisegni (Cap), Mori, Bellini, Canna (71’ Rizzi), Palazzani (40’ Casilio), Sisi (73’ Masselli), Meyer, Mbandà (54’ Kearney), Nagle, Krumov, Bello (51’ Zilocchi), Manfredi (56’ Ceciliani. 71’ Manfredi), Rimpelli (40’ Fischetti); All. Bradley

Arbitro: Chris Busby (Irish Rugby Football Union)

Assistenti: Adam Jones (Welsh Rugby Union) e Craig Evans (Welsh Rugby Union)

TMO: Sean Brickell (Welsh Rugby Union)

Calciatori: Sam Davies (Dragons Rugby) 2/6; Carlo Canna (Zebre Rugby Club) 3/3; Antonio Rizzi (Zebre Rugby Club) 0/1

Cartellini: 40’ cartellino giallo a Mattia Bellini (Zebre Rugby Club)

Player of the match: Jamie Roberts (Dragons Rugby)

Punti in classifica: Dragons Rugby 5, Zebre Rugby Club 0