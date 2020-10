Sei Nazioni, Irlanda-Italia: Canna titolare con Allan Smith prosegue con la scelta del doppio "play" anche per la sfida all'Aviva Stadium di Dublino

L'Italia che sabato alle 16:30 sfiderà all'Avivia Stadium di Dublino la nazionale irlandese, proseguirà nell'esperimento del doppio playmaker con il sannita Carlo Canna e Tommaso Allan ancora in campo, insieme, dal primo minuto. Il campione delle Zebre, atleta scuola IVPC Rugby Benevento, giocherà come primo centro in un ruolo che ha saputo già ben inteprpretare nelle precedenti uscite. “E’ una bella sensazione tornare a lavorare in vista di un impegno internazionale importante" ha raccontato il tecnico Franco Smith. "Ho visto pian piano la squadra crescere in questi mesi di ripresa delle attività dopo il lockdown e ora non vedo l’ora di vederli in campo. Abbiamo una squadra giovane con giocatori che hanno tanta voglia di voler dimostrare il loro valore in campo e conquistare un posto in squadra in questo gruppo. Tutti possono arrivare, la sfida difficile è confermare di poter continuare a vestire la maglia della Nazionale in altre occasioni in futuro. Assenza di pubblico? Siamo consapevoli delle difficoltà che il mondo sta vivendo ora. Sarà un partita particolare senza i nostri tifosi, ma avremo un motivo in più – oltre ai tanti che già abbiamo – per cercare di raccogliere un risultato positivo anche per chi non potrà seguirci allo stadio” ha concluso Smith.



Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 26 caps)

14 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 23 caps)*

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 32 caps)*

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 26 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 25 caps)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, esordiente)*

9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

8 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 16 caps)

7 Braam STEYN (Benetton Rugby, 39 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 25 caps)

5 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 3 caps)*

4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 6 caps)*

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 27 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 3 caps)*



A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, esordiente)*

17 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 29 caps)*

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 9 caps)*

19 David SISI (Zebre Rugby Club, 9 caps)

20 Johan MEYER (Zebre Rugby Club 4 caps)

21 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 20 caps)*

22 Callub BRALEY (Benetton Rugby Club, 8 caps)

23 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato