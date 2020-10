Sei Nazioni: Italrugby, pesante ko con l'Irlanda Canna e compagni perdono 50 a 17 all'Aviva Stadium di Dublino

L’Aviva Stadium di Dublino vuoto è uno spettacolo triste, ma di questi tempi è già tanto ascoltare la musica degli inni nazionali e vedere una partita. Irlanda-Italia è finita come molti si aspettavano con i verdi padroni del campo e nettamente vittoriosi. Il risultato fa male per le proporzioni, perché un 50 a 17 indica che c’è ancora tanto divario. Franco Smith cerca di costruire un nuovo Dna ma per ora è ancora presto per giudicare. Buona la prova di alcuni singoli, tra questi Canna che è uno dei pochi a dare qualità ai possessi azzurri. Dalle sue mani è nata la prima grande opportunità dopo appena centoventi secondi. Ma Violi si è fermato a soli 80 centimetri dalla linea di meta. Un peccato anche se è arrivato un calcio di punizione che Garbisi ha trasformato. Il vantaggio è durato pochissimo. L’Irlanda ha subito preso in mano il gioco dilagando col passare dei minuti. Tra una settimana gli azzurri torneranno in campo, questa volta giocheranno in casa ma l’avversario sarà forse ancora più duro. La sfida con l’Inghilterra è proibitiva, l’obiettivo sarà limitare i danni.

Dublino, Aviva Stadium - sabato 24 ottobre

Guinness Sei Nazioni, IV giornata

Irlanda v Italia 50-17

Marcatori: p.t. 3’ cp. Garbisi (0-3); 8’ m. Stander tr. Sexton (7-3); 14’ cp. Sexton (10-3); 29’ m. Keenan tr. Sexton (17-3); 35’ m. Keenan tr. Sexton (24-3); s.t. 14’ m. Padovani tr. Garbisi (24-10); 21’ m. Connors tr. Sexton (31-10); 25’ m. Sexton (36-10); 28’ st. m. Aki tr. Sexton (43-10); 40’ m. Heffernan tr. Byrne R. (50-10); 41’ m. Garbisi tr. Garbisi (50-17)

Irlanda: Stockdale; Conway, Ringrose (27’ pt. Henshaw), Aki, Keenan; Sexton (cap, 31’ st. Byrne R.), Murray (26’ st. Gibson-Park); Stander, Connors, Doris; Ryan (21’ st. Dillane), Beirne; Porter (21’ st. Bealham), Herring (10’ st. Heffernan), Healy (15’ st. Byrne E.)

all. Farrell A.

Italia: Hayward; Padovani, Morisi (14’ st. Mori), Canna, Bellini; Garbisi, Violi (32’ st. Braley); Polledri, Steyn, Negri (27’ st. Mbandà); Cannone (7’ st. Sisi), Lazzaroni (21’ st. Meyer); Zilocchi (7’ st. Ceccarelli), Bigi (cap, 7’ st. Lucchesi), Fischetti (7’ st. Ferrari)

all. Smith

arb. Carley (Inghilterra)

g.d.l. Pearce (Inghilterra), Adamson (Inghilterra)

TMO: Foley (Inghilterra)

Cartellini: 3’ p.t. giallo Murray (Irlanda)

Note: terreno in perfette condizioni. Gara disputata a porte chiuse. Esordio in Nazionale per Paolo Garbisi, Gianmarco Lucchesi e Federico Mori.

Guinness Player of the Match: Connors (Irlanda)

Calciatori: Garbisi (Italia) 3/3; Sexton (Irlanda) 6/7; Byrne R. (Irlanda) 1/1