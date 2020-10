Rugby, un arbitro sannita al Sei Nazioni Il fischietto di Montesarchio è stato il "time keeper" del match tra gli Azzurri e gli inglesi

Una giornata da ricordare per l’arbitro sannita Maria Giovanna Pacifico. Il fischietto di Montesarchio è stato il "time keeper" della sfida valida per il torneo delle Sei Nazioni tra Italia e Inghilterra andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma rigorosamente a porte chiuse.

Maria Giovanna Pacifico si è seduta accanto al fischietto internazionale Romain Poite, TMO dell’ultimo match degli azzurri nel Sei Nazioni 2020. I due hanno posato per una foto prima dell’inizio della partita, in cui era in campo l’altro sannita Carlo Canna, pubblicata dalla pagina Facebook del Comitato Regionale Campania.