L'Italrugby regge per un tempo contro l'Inghilterra Azzurri battuti 34 a 5 allo Stadio Olimpico di Roma nell'ultimo match del Sei Nazioni 2020

L’Italia chiude il Sei Nazioni 2020 senza vittorie. Uno scenario che si ripete e che non è stato interrotto perché l’Inghilterra è ancora troppo forte per gli azzurri che non l’hanno mai battuta da quando sono entrati a far parte del torneo. I britannici si sono imposti per 34 a 5 dopo aver avuto difficoltà soprattutto nel primo tempo. Dopo un buon avvio, con la meta di Young trasformata da Farrell che poco dopo ha spedito tra i pali anche il piazzato del 10 a 0, è stato il sannita Carlo Canna a suonare la carica azzurra. Il talentuoso atleta scuola Rugby Benevento ha intuito prima degli altri che il possesso inglese non era sicuro ed ha intercettato l’ovale. Canna è stato bravissimo ad intuire il movimento di Polledri e a mandarlo in meta. Gli azzurri, complice anche la superiorità numerica dopo il giallo preso da Hill, hanno tenuto botta fino alla fine della prima frazione limitando al massimo i danni. Peccato per il giallo che ha tolto dai giochi Polldri per dieci minuti tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo quando ancora Young ha trovato la seconda meta di giornata. A quel punto gli ospiti hanno dilagato come tutti si attendevano trovando il bersaglio grosso con George, Curry e Slade.

Italia v Inghilterra 5-34

Marcatori: p.t. 4’ m. Youngs tr. Farrell (0-7); 12’ cp. Farrell (0-10); 17’ m. Polledri (5-10); s.t. 1’ m. Youngs tr. Farrell (5-17); 11’ m. George tr. Farrell (5-24); 27’ m. Curry (5-29); 31’ m. Slade (5-34)

Italia: Minozzi (6’ st. Palazzani); Padovani (22’ pt. Mori), Morisi, Canna, Bellini; Garbisi, Violi; Polledri, Steyn, Negri (32’ st. Mbandà); Cannone (21’ st. Sisi), Lazzaroni (36’ st. Meyrr); Zilocchi (21’ st. Ceccarelli), Bigi (cap, 21’ st. Lucchesi), Fischetti (2’-12’ st. e 21’ st. Ferrari)

All. Smith

Inghilterra: Furbank; Watson (13’ st. Thorley), Joseph (28’ st. Lawrence), Slade, May; Farrell (cap), Youngs; Vunipola B., Underhill (35’-40’ pt. e 13’ st. Earl), Curry (32’ st. Robson); Hill (28’ st. Ewels), Itoje; Sinckler (23’ st. Stuart), George (1’ st. Dunn), Vunipola M. (18’ st. Genge)

All. Jones

Arb. Pascal Gauzere (Francia)

Cartellini: 22’ pt. giallo Hill (Inghilterra); 38’ pt. giallo Polledri (Italia)

Player of the match: Youngs (Inghilterra)

Note: gara giocata a porte chiuse. Centesimo cap per Ben Youngs (Inghilterra).

Calciatori: Farrell (Inghilterra) 4/7; Garbisi (Italia) 0/1