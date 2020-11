L'Italrugby è pronta all'Autumn Cup e riparte da Canna Il sannita è un punto fermo del progetto tecnico di Franco Smith

Dopo la sconfitta contro l’Inghilterra l’Italrugby è chiamata a pensare all’Autumn Nations Cup, manifestazione che in via eccezionale sostituisce i Cattolica Test Match e che prevede le sfide interne contro Scozia e Fiji e quella esterna contro la Francia. Tra i convocati non poteva mancare il sannita Carlo Canna, mediano d’apertura delle Zebre che è stato uno dei migliori anche nel nuovo ruolo di primo centro.

Questi i convocati che, da giovedì 5 novembre, si raduneranno presso l’NH Vittorio Veneto di Roma:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 11 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 31 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 7 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 29 caps) - capitano

Leonardo GHIRALDINI (svincolato, 104 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 2 caps)*

Seconde linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 5 caps)*

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 8 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Nicolae Cristian STOIAN (Fiamme Oro Rugby, esordiente)*

Flanker/n.8

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 22 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 6 caps)

Sebastian Luke NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 27 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 18 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 41 caps)

Mediani di mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 40 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, esordiente)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 17 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 57 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 44 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 2 caps)*

Centri

Luca MORISI (Benetton Rugby, 34 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 1 cap)

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 26 caps)*

Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 20 caps)*

Federico MORI (Kawasaki Calvisano Robot, 2 caps)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 6 caps)*

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

*membro dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”