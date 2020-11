Rugby, Zebre beffate nel finale in Galles Match ben giocato dalla franchigia italiana con il sannita D'Onofrio tra i titolari

In terra gallese è arrivata una sconfitta di misura per le Zebre Rugby contro gli Scarlets. Al Parc y Scarlets di Llanelli, i padroni di casa si sono imposti per 18 a 17 al termina di un match palpitante ed emozionante. Nella franchigia multicolor titolare il sannita Giovanni D’Onofrio che, dopo l’infortunio al ginocchio accusato nel corso della preparazione estiva, sta tornando ai suoi livelli con un’altra buona prestazione. Per D’Onofrio e gli altri l’occasione è ghiotta perché molti atleti sono in Nazionale e c’è più spazio per trovare minuti.

La squadra di Bradley è stata brava a restare a contatto nel punteggio grazie ai piazzati di Rizzi (4 su 6) che hanno portato la squadra a giocarsi il match fino alla fine. Al 56’ la meta di Bruno ha regalato il meno uno (15 a 14) che ha dato grande entusiasmo. Poi il sorpasso al 75’ con il piazzato di Rizzi per il 15 a 17. La beffa è arrivata a tre minuti dalla fine quando gli Scarlets hanno trovato il piazzato dalla vittoria con Angus O’Brien (3 su 5 per lui) che ha fisato il punteggio sul 18 a 17.

Scarlets Vs Zebre Rugby Club 18-17 (p.t. 15-6)

Marcatori: 5’ Conbeer (5-0); 10’ cp Rizzi (5-3); 19’ cp O’Brien (8-3); 28’ Blackr tr O’Brien (15-3); 40’ cp Rizzi (15-6); s.t. 41’ cp Rizzi (15-9); 56’ Bruno (15-14); 75’ cp Rizzi (15-17); 77’ cp O’Brien (18-17)

Scarlets: McNicholl, Conbeer (71’ Costelow), Hughes (Cap), Asquith (64’ Morgan T.), Evans S., O’Brien, Blacker (64’ Homer), Kalamafoni, Morgan, Cassiem (61’ Kennedy), Jones, Price (41’ Drake), Sebastian (56’ Kruger), Davies, Evans R.; All. Delaney (Non entrati: Mathias, Booth)

Zebre Rugby Club: Laloifi (66’ Biondelli), Bruno, Bisegni (Cap), Lucchin, D’Onofrio, Rizzi, Renton (70’ Casilio), Masselli, Koffi (78′ Ceciliani), Casolari (59’ Ceciliani, 62’ Fabiani), Nagle, Krumov, Bello, Manfredi, Lovotti; All. Bradley (Non entrati: Nocera, Tarus, Venditti, Pescetto)

Arbitro: Sean Gallagher (Irish Rugby Football Union)

Assistenti: Craig Evans (Welsh Rugby Union) e Gwyn Morris (Welsh Rugby Union)

TMO: Wayne Davies (Welsh Rugby Union)

Calciatori: Angus O’Brien (Scarlets) 3/5; Antonio Rizzi (Zebre Rugby Club) 4/6

Cartellini:

Player of the match: Jac Morgan (Scarlets)

Punti in classifica: Scarlets 4, Zebre Rugby Club 1