Italrugby, Canna titolare contro la Scozia La prima partita dell'autumn Nations cup si giocherà sabato all'Artemio Franchi di Firenze

L’Italrugby è pronta a tuffarsi nell’Autumn Nations Cup per provare a dimenticare le amarezze nel Sei Nazioni. Gli azzurri esordiranno sabato pomeriggio alle 13:45 contro la Scozia allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il tecnico Franco Smith ha comunicato oggi la formazione titolare in cui nel ruolo di primo centro giocherà il sannita Carlo Canna, colonna del progetto tecnico di Smith che continua sulla strada del doppio playmaker confermando con la maglia numero 10 Paolo Garbisi che sarà alla tua terza presenza consecutiva.

La Scozia è una delle squadre contro cui l’Italia ha la migliore tradizione vantando otto successi, ma nell’ultimo sono stati gli higlanders ad imporsi nettamente per 17 a 0 allo Stadio Olimpico di Roma. Del match ha parlato anche il tecnico Franco Smith. “Inizia un torneo interessante e non vediamo l’ora di scendere in campo per affrontare questa nuova sfida. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, con la solita passione e motivazione. Ci saranno altri giovani che potranno scendere per la prima volta in campo con la Nazionale insieme a chi ha fatto la storia di questa maglia: un mix perfetto per contribuire a costruire la nostra identità di squadra”.

Parole importanti perché si va a caccia di una prestazione di livello assoluto. Con l’Inghilterra si è visto qualche progresso ma è ancora troppo poco per competere con le grandi potenze mondiali. Il match contro gli scozzesi sarà importante anche per preparare quello contro le Isole Fiji del secondo turno di questo strano ma affascinante torneo autunnale, nato per sostituire i classici test match del mese di novembre. Le formazioni dell’emisfero sud hanno preferito non rischiare lunghe e pericolose trasferte europee per disputare match convenienti dal punto di vista economico che per una volta è stato messo sorprendentemente da parte.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Matteo MINOZZI (London Wasps, 20 caps)*

14 Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

13 Marco ZANON (Benetton Rugby, 1 cap)*

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 44 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 27 caps)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 2 caps)*

9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 17 caps)*

8 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 18 caps)

7 Braam STEYN (Benetton Rugby, 41 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 27 caps)

5 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 5 caps)*

4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 8 caps)*

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 7 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 29 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

A disposizione

16 Leonardo GHIRALDINI (Svincolato, 104 caps)

17 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 31 caps)*

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 11 caps)

19 Johan MEYER (Zebre Rugby Club 6 caps)

20 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 22 caps)*

21 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, esordiente)

22 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 57 caps)

23 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 1 cap)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato