IVPC Benevento, si fermano tutte le attività Palumbo: "Ci faremo trovare pronti per la riapertura"

Il rugby si ferma anche in Campania dove non ci sono società che militano nel Top 10 Peroni, unico torneo definito d’interesse nazionale. In casa IVPC Rugby Benevento, unica società che aveva avuto il coraggio di portare avanti anche l’attività giovanile, mostrando una gestione degli allenamenti tipica di una società di categoria superiore, è stato il presidente Rosario Palumbo a dare la notizia dopo che è arrivata l’ufficialità della zona rossa.

“Cari atleti, tecnici, dirigenti e genitori. Nostro malgrado ci troviamo a dover bloccare gli allenamenti. In questi mesi siamo andati avanti contro tutto e tutti prendendoci grandi responsabilità lavorando sodo per garantire a tutti la sicurezza che è la cosa più importante. Abbiamo cercato di dare un po’ di svago a tutti voi. In questo periodo di stop cercheremo di dedicarci alla manutenzione della struttura per renderla sempre più accogliente. Ora aspettiamo il nuovo sblocco con l’augurio di rivederci quanto prima. Noi ci faremo trovare pronti a qualsiasi nuova prescrizione. Vi abbraccio tutti e riguardiamoci”.

Queste le parole di Rosario Palumbo che con il suo staff pensa già a programmare alla riapertura.