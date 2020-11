L'Italrugby spaventa la Scozia che si impone nel finale Bene il sannita Canna, gli azzurri fanno progressi nell'Autumn Nations Cup

Canna gioca da veterano, Garbisi fa vedere che è lui il futuro numero 10 della squadra azzurra e in mischia, almeno per un tempo, la Scozia soffre terribilmente. All’Artemio Franchi di Firenze, nella prima giornata dell’Autumn Nations Cup, l’Italia ha fatto tremare la Scozia che l’ha spuntata solo nel finale. Azzurri in partita per 70 minuti. Gli uomini di Smith hanno messo sul piatto della sfida intensità e possessi di qualità con il doppio playmaker che funziona sempre meglio.

In mischia la Scozia ha offerto nel primo tempo quando l’Italia era avanti grazie ai piazzati dell’apertura della Benetton e alla meta di Minnozzi. La linea dei trequarti riesce spesso a dare ritmo al possesso. Gli scozzesi sembrano quasi sorpresi dalla qualità dei passaggi azzurri. Smith aveva chiesto di osare per provare a fare risultato, in gran parte è stato accontentato.

Nella ripresa la Scozia ha cambiato registro dopo aver temuto realmente di perdere la sfida. Partita impostata soprattutto nei punti d’incontro dove alla lunga la squadra di Townsend ha fatto la differenza. Il 28 a 17 finale non rende del tutto chiaro l’equilibrio che c’è stato, ma lancia al gruppo azzurro un messaggio chiaro: la strada è quella giusta e già contro le Isole Fiji tra sette giorni ad Ancora, andrà confermata una prestazione di alto livello come questa per dare continuità al progetto tattico. Gli isolani non vanno sottovalutati, sono undicesimi nel ranking e hanno armi importanti.

Firenze, Stadio “Artemio Franchi” - sabato 14 novembre

Autumn Nations Cup, I giornata

Italia v Scozia 17-28

Marcatori: p.t. 6’ cp. Garbisi (3-0); 18’ cp. Garbisi (6-0); 23’ m. Van Der Merwe tr. Weir (6-7); 26’ m. Minozzi (11-7); s.t. 2’ cp. Garbisi (14-7); 9’ m. Fagerson tr. Weir (14-14); 20’ cp. Garbisi (17-14); 27’ m. Cummings tr. Weir (17-21); 37’ m. Turner tr. Weir (17-28)

Italia: Minozzi (25’-37’ st. Allan); Trulla, Zanon (14’ st. Mori), Canna, Bellini; Garbisi, Violi (14’ st. Varney); Polledri (27’ st. Mbandà), Steyn, Negri (8’ st. Meyer); Cannone, Lazzaroni; Zilocchi (14’ st. Ceccarelli), Bigi (cap, 6’ st. Ghiraldini), Fischetti (17’ st. Ferrari)

all. Smith

Scozia: Hogg (cap); Graham (25’ st. Kinghorn), Harris, Johnson (28’ st. Lang), Van der Merwe; Weir, Price (31’ st. Hidalgo-Clyne); Thomson, Watson, Ritchie (12’ pt. Haining, 20’ st. Skinner); Gray, Cummings; Fagerson (25’ st. Nel), McInally (20’ st. Turner), Sutherland (15’ pt. Kebble)

all. Townsend

arb. Pearce (Inghilterra)

Calciatori: Garbisi (Italia) 4/5; Weir (Scozia) 4/4

Cartellini: -

Cattolica Player of the Match: Van Der Merwe (Scozia)