Italrugby, Canna titolare contro la Francia Nell'ultimo turno del girone B dell'Autumn Nations Cup, azzurri a caccia dell'impresa

Sabato sera alle 21:10 l’Italia sfiderà la Francia a Parigi per la terza partita del girone B dell’Autumn Nations Cup 2021. Dopo il ko subito nel finale contro la Scozia e il match cancellato contro la Georgia, gli azzurri sfideranno la favorita del girone che si presenterà senza molti titolari. Nel XV iniziale di coach Franco Smith, ci sarà invece il sannita Carlo Canna che continua ad essere una pedina imprescindibile per il tecnico. Continua dunque la strada del doppio playmaker e il tandem con il giovane Garbisi che sembra aver messo una grande ipoteca sulla maglia numero 10. Italia e Francia si sfideranno per la quarantacinquesima volta e Smith ha annunciato una squadra con grande voglia di tornare in campo.

“Abbiamo avuto giorni in più per preparare al meglio questo incontro. Lo stop forzato della scorsa settimana ha incrementato ulteriormente la nostra voglia di scendere in campo sabato contro la Francia. Sarà un match intenso dove avremo la possibilità di vedere all’opera altri giovani interessanti continuando nel nostro percorso di ampliamento della base a nostra disposizione e costruzione del DNA”.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Matteo MINOZZI (London Wasps, 21 caps)*

14 Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 1 cap)*

13 Marco ZANON (Benetton Rugby, 2 caps)*

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 45 caps)

11 Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 6 caps)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 3 caps)*

9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 17 caps)*

8 Braam STEYN (Benetton Rugby, 42 caps)

7 Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 7 caps)

6 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 23 caps)

5 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 6 caps)*

4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 9 caps)*

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 30 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 6 caps)*

A disposizione

16 Leonardo GHIRALDINI (Svincolato, 105 caps)

17 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 32 caps)*

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 12 caps)

19 Cristian STOIAN (Fiamme Oro Rugby, esordiente)*

20 Michele LAMARO (Benetton Rugby, esordiente)*

21 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 1 cap)

22 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 58 caps)

23 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 3 caps)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato