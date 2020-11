Rugby, la sannita Cammarano tra le convocate dell'Italrugby Torna in azzurro per il raduno di Parma dopo l'assenza nelle sfide dello scorso mese

La Nazionale Femminile di rugby, dopo l’ultimo match giocato a Parma e perso contro l’Inghilterra nel quinto turno del Sei Nazioni, tornerà a radunarsi proprio nella città Ducale. Appuntamento fissato per il prossimo 5 dicembre per quattro giorni, fino all’8, dove bisognerà mettere le basi per un 2021 mlto impegnativo. In realtà in questa finestra era previsto il recupero della terza giornata del Torneo contro la Scozia, valevole anche per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2021, match posticipato da World Rugby e Rugby Europe in seguito all’evoluzione dell’epidemia da Covid-19 in Europa.

“L’organismo internazionale –si legge in una nota della Federugby- assumerà quanto prima una decisione in merito alla riprogrammazione del Torneo di qualificazione al Mondiale 2021 (edizione che si svolgerà in Nuova Zelanda) che coinvolge oltre all’Italia, Irlanda, Scozia e la vincitrice del Rugby Europe Championship femminile, a sua volta posticipato”. Intanto Andrea Di Giandomenico, commissario tecnico dell’Italdonne, ha reso nota la lista delle convocate. Tra le ventisei convocate c’è anche la sannita Lucia Cammarano, che dopo l’assenza nelle sfide di recupero del Sei Nazioni del mese scorso, torna a far parte del gruppo azzurro con cui vanta 24 caps.

Di seguito la lista delle convocate.

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 45 caps)

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 95 caps)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 58 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroverdi, 24 caps)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, esordiente)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 22 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 17 caps)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 75 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 70 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 43 caps)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 19 caps )

Maria MAGATTI (CUS Milano, 33 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Vittoria OSTUNI MINUZZI(Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

Laura PAGANINI (CUS Milano, 3 caps)

Beatrice RIGONI (Valsugana Padova, 43 caps)

Sofia ROLFI (Rugby Colorno, esordiente)

Sara SEYE (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 5 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 57 caps)

Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, 2 cap)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 56 caps)

Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 16 caps)

Silvia TURANI (FC Grenoble, Francia, 16 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)