Italrugby, Canna in meta contro la Francia ma non basta Azzurri superati 36 a 5 allo Stade de France nel match dell'Autumn Nations Cup

Lo Stade de France continua a regalare delusioni all’Italrugby. Nonostante un avversario in tono minore, con tanti assenti e addirittura cinque esordienti, gli uomini di Smith non sono riusciti a sfatare un tabù che dura da troppo tempo. La Francia si è imposta nettamente per 36 a 5 mostrando un gioco superiore sia tecnicamente che come intensità rispetto a quello proposto dagli azzurri. L’avvio è stato, come spesso accade, molto positivo.

Dopo il piazzato di Jalibert (3-0), la coppia Garbisi-Canna ha saputo trovare il varco giusto nella linea francese con il sannita bravo a muovere velocemente le gambe, lanciarsi nello spazio e schiacciare con grande gioia l’ovale in meta per il sorpasso 3-5. Il primo tempo ha mostrato comunque qualche limite con la difficoltà di organizzare azioni veloci per sorprendere l’ordinata difesa transalpina. La meta di Danty al 36’ apre un varco tra le due squadre, la scelta finale degli azzurri che giocano in touche l’ultimo possesso invece di andare tra i pali e accorciare le distanze è apprezzabile per il coraggio ma non regala frutti. Nella ripresa i francesi dilagano con Villiere, Serin, Thomas e Macalou per il 36 a 5 finale.

Parigi, Stade de France - sabato 28 novembre

Autumn Nations Cup, III giornata

Francia v Italia 36-5

Marcatori: p.t. 3’ cp. Jalibert (3-0); 26’ m. Canna (3-5); 36’ m. Danty tr. Jalibert (10-5); s.t. 14’ m. VIlliere tr. Jalibert (17-5); 20’ m. Serin tr. Jalibert (24-5); 22’ m. Thomas (29-5); 41’ m. Macalou tr. Carbonel (36-5)

Francia: Dulin; Thomas, Barraque (29’ st. Moefana), Danty, Villiere; Jalibert (30’ st. Carbonel), Serin (cap, 30’ st. Coullioud); Jelonch, Macalou, Woki; Pesenti (34’ st. Rebbadj), Geraci (19’ st. Cazeaux); Aldegheri (12’ st. Atonio), Mauvaka (12’ st. Baubigny), Neti (12’ st. Kolingar)

all. Galthiè

Italia: Minozzi; Trulla, Zanon (12’ st. Allan), Canna (2’ st. Mori), Sperandio; Garbisi, Violi (27’ st. Varney); Steyn, Meyer, Mbandà (21’ st. Lamaro); Cannone, Lazzaroni (35’ st. Stoian); Zilocchi (21’ st. Ceccarelli), Bigi (c, 12’ st. Ghiraldini), Fischetti (21’ st. Ferrari)

all. Smith

arb. Owens

Cartellini: 12’ st. giallo Trulla

Calciatori: Jalibert (Francia) 4/5; Garbisi (Italia) 0/1; Carbonel (Francia) 1/1

Note: esordio in Nazionale per Michele Lamaro (Azzurro 696) e Cristian Stoian (697).

Player of the match: Dulin (Francia)