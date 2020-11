Rugby, Zebre a Munster con D'Onofrio titolare In Irlanda ancora una presenza dall'inizio per il talento scuola IVPC Benevento

Monday night nella tana del Munster per le Zebre di Michael Bradley. Senza tanti nazionali, ancora impegnati nell’Autumn Nations Cup tra cui anche il sannita Carlo Canna, la franchigia multicolor si presenterà con un quindici che comunque sta regalando buoni risultati e prestazioni. Il match, valido per l’ottavo turno del Guinness Pro 14, inizierà alle 21:15 e vedrà in campo dal primo minuto l’altro talento scuola IVPC Rugby Benevento, Giovanni D’Onofrio. L’ala sannita ha convinto con le sue prestazioni Bradley a puntare ancora su di lui. Per un ragazzo così giovane queste occasioni da sfruttare e D’Onofrio lo sta facendo nel migliore dei modi cercando di imparare tanto e ambientarsi al meglio in un torneo così complicato sia dal punti di vista tecnico che fisico.

Di seguito la formazione scelta per affrontare Munster:

15. Junior Laloifi (15)

14. Giovanni D’Onofrio* (7)

13. Giulio Bisegni (104) (Cap)

12. Enrico Lucchin* (13)

11. Pierre Bruno (16)

10. Paolo Pescetto (4)

9. Alessandro Fusco* (0) permit player delle Fiamme Oro Rugby

8. Lorenzo Masselli* (12)

7. Alessandro Mordacci* (1) giocatore invitato del Valorugby Emilia

6. Mick Kearney (20)

5. Leonard Krumov* (50)

4. Gabriele Venditti* (0) giocatore invitato del Rugby Calvisano

3. Alexandru Tarus (12)

2. Marco Manfredi (17)

1. Riccardo Brugnara (4) permit player del Rugby Calvisano

A disposizione:

16. Massimo Ceciliani* (32)

17. Andrea Lovotti* (99)

18. Matteo Nocera* (6)

19. Andrea Chianucci (0) giocatore invitato delle Fiamme Oro Rugby

20. Oliviero Fabiani (123)

21. Simone Marinaro* (0) giocatore invitato delle Fiamme Oro Rugby

22. Alessandro Forcucci* (0) giocatore invitato delle Fiamme Oro Rugby

23. Jamie Elliott (36)

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Iacopo Bianchi*, Tommaso Boni*, Paolo Buonfiglio*, Nicolò Casilio*, Tommaso Castello, Gabriele Di Giulio*, Renato Giammarioli*, Ian Nagle, Samuele Ortis*, Giovanni Licata*, Joshua Renton, Jimmy Tuivaiti

Convocati con la Nazionale: Luca Bigi, Mattia Bellini, Carlo Canna, Danilo Fischetti*, Maxime Mbandà*, Johan Meyer, Federico Mori* (permit player), Guglielmo Palazzani, Daniele Rimpelli*, David Sisi, Cristian Stoian* (permit player), Jacopo Trulla* (permit player), Marcello Violi*, Giosuè Zilocchi*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Arbitro: Ben Whitehouse (Welsh Rugby Union)

Assistenti: Andrew Brace (Irish Rugby Football Union) e Eoghan Cross (Irish Rugby Football Union)

TMO: Joy Neville (Irish Rugby Football Union)