Italrugby, Canna titolare anche in Galles Ultimo turno dell'Autumn Nations Cup per gli azzurri che sabato giocano in trasferta alle 17:45

Nel 2020, con Franco Smith in panchina e nel nuovo ruolo di primo centro, Carlo Canna ha sempre giocato da titolare. E’ stata la sua stagione, quella della definitiva consacrazione. Anche sabato, nell’ultimo match di un anno che passerà alla storia come il più strano dello sport mondiale, il talento scuola IVPC Rugby Benevento scenderà in campo dal primo minuto. Smith l’ha scelto per la sfida in trasferta contro il Galles, ultima giornata dell’Autumn Nations Cup 2020, perché gli azzurri non possono fare a meno dell’esperienza internazionale, della qualità e della capacità di leggere le situazioni di Carlo Canna.

L’affiatamento con Garbisi deve ancora migliorare ma la strada sembra essere quella giusta. Sabato sarà l’ultima occasione per questa stagione, motivo per il quale l’attenzione sarà puntata proprio sui due playmaker, una delle poche note positive di una Nazionale che continua a fare fatica come dimostrato contro la Francia. Sono tre i cambi rispetto al match di Parigi con Trulla spostato ad estremo, l’esordio di Montanna Ioane all’ala ed il debutto da titolare come mediano di mischia di Stephen Varney.

“Vogliamo concludere nel migliore dei modi il torneo –ha spiegato Smith-. Abbiamo una nuova opportunità di poter scendere in campo e cercare di mostrare il nostro valore. Il Galles è una squadra esperta e non ha bisogno di presentazioni. Il focus deve essere incentrato sulla nostra prestazione”.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 2 caps)*

14 Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 7 caps)

13 Marco ZANON (Benetton Rugby, 3 caps)*

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 46 caps)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, esordiente)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 4 caps)*

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 2 caps)

8 Braam STEYN (Benetton Rugby, 43 caps)

7 Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 8 caps)

6 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 24 caps)

5 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 7 caps)*

4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 10 caps)*

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 9 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 31 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 7 caps)*

A disposizione

16 Leonardo GHIRALDINI (Svincolato, 106 caps)

17 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 33 caps)*

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 13 caps)

19 Cristian STOIAN (Fiamme Oro Rugby, 1 cap)*

20 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 1 cap)*

21 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 40 caps)

22 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 59 caps)

23 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 4 caps)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato