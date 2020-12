IVPC Rugby Benevento, oggi riprendono gli allenamenti La società riapre il Pacevecchia, l'attività verrà svolta in forma individuale

E’ il momento dell’ennesima ripartenza in casa IVPC Rugby Benevento. Oggi il presidente Rosario Palumbo ha riaperto lo stadio Pacevecchia dando il via ad un nuovo inizio che, si spera, non dovrà vivere alte pause. Con la solita organizzazione, e anche un pizzico di coraggio vista la delicata situazione, la società ha organizzato il ritorno in campo di tutte le categoria per ricominciare l’attività in forma individuale come prevede il protocollo per la zona arancione.

L’iter da seguire è il solito: dall’autocertificazione alla misurazione della febbre all’ingresso nella struttura, fino al rientro immediato a casa subito dopo aver finito l’allenamento con gli spogliatoi che resteranno chiusi almeno fino a gennaio.

“Ripartiamo con il solito entusiasmo che ci regala l’amore per la palla ovale anche se non è per nulla semplice” ha raccontato il presidente Palumbo. “Abbiamo organizzato con attenzione la ripresa e offriremo a tutti la massima sicurezza. Si farà attività solo negli spazi aperti che sono tanti in una struttura come quella di Pacevecchia. Speriamo che la situazione dei contagi possa restare sotto controllo –conclude- perché fermarci ancora sarebbe un problema enorme”. Il campionato di serie B dovrebbe cominciare a gennaio ma per ora c’è solo tanta incertezza.