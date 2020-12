Zebre in EPCR Challenge Cup con D'Onofrio ancora titolare Il sannita indosserà la maglia numero 11, un turno di riposo per Carlo Canna

Michael Bradley torna a sorridere perché con la fine del tour de force delle Nazionali ha nuovamente a disposizione diversi azzurri per il primo match di EPCR Challenge Cup. La sfida di sabato 12 dicembre alle 14:00 allo Stadio Lanfranchi di Parma vedrà la franchigia italiana affrontare l’Aviron Bayonnais Rugby. Nel XV scelto da Bradley ci sono diversi reduci dagli impegni con la Nazionale ma non Carlo Canna, per lui un turno di riposo dopo il grande dispendio di energie avuto nel mese di novembre. Ancora titolare, invece, l’altro sannita del gruppo: l’ala Giovanni D’Onofrio. Per lui maglia numero 11 e nona presenza con le Zebre per continuare a crescere e fare esperienza a livello internazionale in una competizione così affascinante ed importante.

Ad arbitrare l’incontro sarà il gallese Adam Jones, coadiuvato per l’occasione dal romano Manuel Bottino e dalla parmigiana Clara Munarini. Per il TMO è stato designato Marius Mitrea.

La formazione dello Zebre Rugby per il 1° turno dell’EPCR Challenge Cup:

15. Junior Laloifi (16)

14. Pierre Bruno (17)

13. Giulio Bisegni (105) (Cap)

12. Tommaso Boni* (91)

11. Giovanni D’Onofrio* (8)

10. Antonio Rizzi* (9)

9. Joshua Renton (36)

8. David Sisi (56)

7. Johan Meyer (95)

6. Jimmy Tuivaiti (30)

5. Leonard Krumov* (51)

4. Samuele Ortis* (21)

3. Eduardo Bello (50)

2. Marco Manfredi (18)

1.Andrea Lovotti* (100)

A disposizione:

16. Massimo Ceciliani* (33)

17. Daniele Rimpelli* (42)

18. Matteo Nocera* (7)

19. Mick Kearney (21)

20. Renato Giammarioli* (46)

21. Guglielmo Palazzani (138)

22. Jamie Elliott (37)

23. Michelangelo Biondelli* (16)

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Iacopo Bianchi*, Tommaso Castello, Gabriele Di Giulio*, Ian Nagle, Giovanni Licata*, Paolo Pescetto

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Arbitro: Adam Jones (Welsh Rugby Union)

Assistenti: Manuel Bottino (Federazione Italiana Rugby) e Clara Munarini (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Marius Mitrea (Federazione Italiana Rugby)